В рамках 28-го туру іспанської Прімери Леванте на виїзді поступився Бетісу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бетіс у рідних стінах приймав середняк турнірної таблиці Леванте. Перша половина зустрічі була досить нудною. Лише кілька моментів, які було важко назвати небезпечними. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі гольова засуха тривала до 70-ї хвилини, коли Фекір вивів "зелено-білих уперед". За декілька хвилин їхню перевагу закріпив Хуанмі, який нещодавно вийшов на заміну. "Жаби" намагались нав'язувати боротьбу, однак відквитати хоча б один гол так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Бетіса – 2:0.

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