Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин объявил о начале семейных отношений со своей возлюбленной.

"Женаты 18.03.21. Важный и особый день в нашей жизни. Люблю тебя", – лаконично подписал фотографию Лунин в своем Instagram.

Лунин похвастался "скромной" Audi, которую получил от спонсора Реала

Пара довольно скромно отпраздновала важный день в своей жизни. В комментариях начали поздравлять пару с началом семейной жизни. К поздравлениям присоединилась луганская Заря, а также защитник Реала Дани Карвахаль.

Напомним, вратарь сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной еще в декабре 2019 года, однако пандемия коронавируса заставила перенести планы молодоженов.

Кошмар. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро