Барселона сенсационно проиграла Бетису на Камп Ноу в сверхрезультативном матче

В матче 12 тура Ла Лиги Бетис на Камп Ноу перестрелял Барселону. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Барселона подходила к этой встрече в хорошей форме и казалось, что каталонцам в этот раз тоже ничего не помешает взять очередные три очка. Но Бетис грамотно построил игру, начав с активного прессинга на старте поединка и выискивая слабые места в защите каталонцев.

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И нашли на 20 минуте, когда Карвалью запустил передачей на ход Хуниора левым флангом, тот вошел в штрафную, расшатал Роберто и из-под него пробил в ближний угол. Второй гол также пришел из зоны Роберто, только передача оттуда прошла через всю штрафную, Тельо вернул мяч в центр, а Хоакин в касание переправил его в ворота. У Барселоны же из опасных моментов можно вспомнить разве что удар Лангле под перекладину, но Пау Лопес спас команду.

В перерыве Барселона немного оправилась и вместо Артура на поле вышел Видаль, который значительно прибавил в агрессии. Барселона завладела инициативой, однако Бетис не собирался отсиживаться в обороне и вот Тельо выскочил один на один с тер Штегеном, но не смог его переиграть. А через 3 минуты Кристиан сфолил в своей штрафной и Месси уверенно реализовал пенальти.

Однако Бетис молниеносно вернул себе преимущество в два мяча. Ло Чельсо из пределов штрафной пробил прямо в руки тер Штегену, но от них мяч залетел в ворота. Видаль вновь сократил отставание, но Барселону подвел Ракитич, который получил вторую желтую карточку. Сразу после удаления Бетис еще раз забил, Каналес переправил мяч в ворота. Месси с передачи Видаля сократил отставание до минимального, однако на хотя бы ничью у каталонцев не хватило времени.

Бетис благодаря этой победе набрал 16 очков и поднялся на 12 позицию, Барселона, несмотря на поражение, осталась первой. У каталонцев 24 очка, у Атлетико – на пункт меньше

Чемпионат Испании 2018/19, 12 тур

Барселона – Бетис – 3:4

Голы: Месси, 67, (пен), 90+4, Видаль, 80 – Хуниор, 20, Хоакин, 34, Ло Чельсо, 71, Каналес, 83

Удаление: Ракитич, 82