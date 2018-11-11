Бетіс сенсаційно переграв Барселону у надрезультативному матчі

В матчі 12 туру Ла Ліги Бетіс на "Камп Ноу" перестріляв Барселону. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Барселона підходила до цієї зустрічі у хорошій формі і здавалось, що каталонцям цього разу також нічого не завадить взяти чергові три очки. Але Бетіс грамотно побудував гру, розпочавши з активного пресингу на старті поєдинку і вишукуючи слабкі місця в захисті каталонців. І знайшли на 20 хвилині, коли Карвалью запустив передачею на хід Хуніора лівим флангом, той увійшов в штрафний, розхитав Роберто і з-під нього пробив у ближній кут. Другий гол також прийшов із зони Роберто, тільки передача звідти пройшла через увесь штрафний, Тельйо повернув м'яч в центр, а Хоакін в дотик переправив його у ворота. В Барселони ж із небезпечних моментів можна пригадати хіба що удар Лангле під поперечку, але Пау Лопес врятував команду.

В перерві Барселона трохи оговталась і замість Артура на поле вийшов Відаль, який значно додав в агресії. Барселона заволоділа ініціативою, проте Бетіс не збирався відсиджуватись в обороні і от Тельйо вискочив віч-на-віч з Тер Штегеном, але не зміг його переграти. А через 3 хвилини Крістіан сфолив у власному штрафному і Мессі впевнено реалізував пенальті. Однак Бетіс блискавично повернув собі перевагу у два м'ячі. Ло Чельсо з меж штрафного пробив прямо в руки Тер Штегену, але від них м'яч залетів у ворота. Відаль знову скоротив відставання, але Барселону підвів Ракітіч, який отримав другу жовту картку. Одразу після вилучення Бетіс ще раз забив, Каналес переправив м'яч у ворота. Мессі з передачі Відаля скоротив відставання до мінімального, проте на бодай нічию в каталонців не вистачило часу.

Бетіс завдяки цій перемозі набрав 16 очок і піднявся на 12 позицію, Барселона попри поразку залишилась першою.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 12 тур

Барселона – Бетіс – 3:4

Голи: Мессі, 67, (пен), 90+4, Відаль, 80 – Хуніор, 20, Хоакін, 34, Ло Чельсо, 71, Каналес, 83

Вилучення: Ракітіч, 82