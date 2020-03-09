Реал потерпел сенсационное поражение от Бетиса и упустил лидерство в Ла Лиге

Матч 27-го тура чемпионата Испании между Бетисом и Реалом подарил Европе сенсацию.

Для мадридцев поединок против Бетиса имел очень важное значение, ведь после победы Барселоны над Сосьедадом они снова опустились на второе место в турнирной таблице. Только победа на Бенито Вильямарин могла вернуть "сливочных" на вершину, поэтому Зидан выставил максимально боевой состав. Неожиданностями стали появление Милитао в основе, Вальверде в запасе и отсутствие Карвахаля в заявке. Главный тренер "вердибланкос" – Руби – прогнозируемо бросил в бой всех лидеров.

Матч начался в невысоком темпе и без опасных моментов. Реал в первой трети первого тайма пытался установить контроль над мячом, а Бетис старался подловить именитого соперника на ошибке – и нельзя сказать, что команды нормально выполняли свою задачу. Первый острый эпизод произошёл аж на 16-й минуте, когда Винисиус получил мяч на левом краю штрафной, качнул Эмерсона и пробил мимо ближней штанги. В следующие десять минут этот удар станет единственным интересным эпизодом.

В середине тайма Бетис незаметно свёл игру к жесткой борьбе, в которой Реал постепенно терял инициативу. Андалусийцы били и чужих, и своих (Морено заехал шипами в Гуардадо), но мадридцы ошибались чаще. На 28-й минуте это привело к подаче со штрафного и отскоку от Рамоса с Каземиро на Бартре – Марк получил возможность пробить головой с шести метров, но послал мяч значительно выше ворот! Неожиданно, после этого момента в головах футболистов что-то перемкнуло, и Бетис выдал ударную десятиминутку.

На 32-й минуте из-за пределов штрафной стрелял Хоакин (Рамос заблокировал), а на 36-й дважды с близкой дистанции бил Фекир – слёту в ближнюю девятку (Куртуа парировал) и на трибуны. На 39-й в штрафную врывался Хоакин, удар которого заблокировал Каземиро. Через минуту бразилец вместе со своим капитаном станет антигероем: после розыгрыша корнера Фекир принял мяч перед штрафной, пошёл вперёд и столкнулся с Рамосом; и андалусийцы, и мадридцы остановились, начав апеллировать к арбитру (особенно активным был Каземиро) – кроме Сиднея, который подхватил "круглого" на правом краю и со всей силы выстрелил в ближнюю девятку. 1:0!

Казалось, что за пять оставшихся минут первого тайма куражному Бетису будет по силам сдержать хаотичные атаки шокированного Мадрида. Так оно и произошло, вот только арбитр добавил ещё две минуты. За это время Марсело успел войти в штрафную и получить по ногам от Сиднея, заработав пенальти – Бензема уверенно его реализовал. 1:1! Именно с этим счётом команды и ушли на отдых.

На старте второго тайма ожидалось огромное давление Реала, который, вообще-то, отдавал Барселоне лидерство в турнирной таблице, но активнее оставались "вердибланкос". Хозяева провели несколько перспективных атак с не очень острыми ударами, а на 55-й минуте чудом не забили второй гол. Подвёл Хоакин: Фекир классной передачей из глубины из-под Марсело разогнал контратаку 2-в-1, в которой Каналес вывел Хоакина лицом к лицу с Куртуа – капитан Бетиса обошел Тибо, но вместо удара в пустые ворота исполнил прострел! Модрич выбил его. Разъярённый Зидан сразу же снял Марсело с игры.

Перестановки Зизу подействовали. Уже на 60-х минутах Реал выравнял ход встречи, а на 72-й едва не забил второй гол – мощный выстрел Модрича с дистанции парировал Роблес, а Менди, поймавший отскок в штрафной, сразу же пробил в перекладину. Бетис намёк понял, огрызнувшись супермоментом на 76-й минуте: Фекир ворвался на левый край штрафной и отдал передачу на Каналеса, а тот сбросил мяч под удар Гуардадо метров с 24-х – "круглый" пролетел в сантиметрах от каркаса ворот! Ещё через две минуты и Эмерсон стрелял с дистанции, но получилось слишком высоко.

В конце концов, привозы Реала довели команду Зизу "до ручки". На 82-й минуте Гуардадо перехватил поперечную передачу Бензема на Рамоса и выкатил пас на Тельо, а тот вывалился один на один с Куртуа и пробил в правый нижний угол – 2:1! После этого команды обменялись двумя атаками с врывами в штрафную, падениями и требованиями назначить пенальти, но арбитр молчал.

Реал пошел на финальный штурм, нанеся три удара головой в исполнении Васкеса, Мариано Диаса и Каземиро, но все они были неточными и слабыми. Также в штрафной прошло несколько опасных прострелов, а на 90+4-й минуте Винисиус выстрелил с дистанции выше ворот! Уже на последней секунде Бензема пробил метров с 25-ти – мяч прошёл в сантиметрах от правой штанги. Бетис стоял насмерть и выстоял. Финальный свисток зафиксировал заслуженную победу андалусийцев.

Таким образом, Реал остался с 56 очками и опустился на вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Барселона опережает "бланкос" на один зачётный балл. Бетис с 36 пунктами остаётся двенадцатым.