Кадис на выезде встречался с Бетисом. Уже на 8-й минуте Силва грубо сфолил в штрафной, и рефери назначил одиннадцатиметровый, который взялся выполнять Негредо. Первая попытка была неудачной, но арбитр заметил нарушение и форвард получил шанс перебить – во второй раз он не ошибся, направив мяч в правый нижний угол. В середине тайме хозяевам удалось сравнять – после подачи с углового Гонсалес головой сбросил на Хуанми, который с убийственного расстояния прошил голкипера.

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Во второй половине встречи соперники продолжили ожесточенное противостояние. В общем, у обеих команд было множество опасных моментов, чтобы вырваться вперед, но реализовать их не удалось ни одной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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