В рамках 2-го туру іспанської Прімери Кадіс та Бетіс не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кадіс на виїзді зустрічався із Бетісом. Вже на 8-й хвилині Сілва грубо сфолив у штрафному майданчику, й рефері призначив одинадцятиметровий, який взявся виконувати Негредо. Перша спроба була невдалою, але арбітр помітив порушення й форвард отримав шанс перебити – вдруге він не схибив, спрямувавши м'яч у правий нижній кут. У середині таймі господарям вдалось зрівняти – після подачі з кутового Гонсалес головою скинув на Хуанмі, який з вбивчої відстані прошив голкіпера.

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У другій половині зустрічі суперники продовжили запекле протистояння. Загалом, в обох команд було безліч небезпечних моментів, щоб вирватись уперед, але реалізувати їх не вдалось жодній. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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