Бетіс представив першого зимового новачка пародією на фільм "Сам удома"
06:00 - Читать на русском
Півзахисник Інтернасьйонала і збірної США Джонні Кардозо перейшов у Бетіс.
У середу, 27 грудня, Бетіс оголосив про своє перше зимове придбання. Ним став опорний півзахисник збірної США Джонні Кардозо, який підписав контракт до 2029 року. Севільський клуб заплатив 6 млн євро за 80% прав на гравця.
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У складі Інтернасьйонала Джонні 22-річний хавбек провів 144 матчі, в яких забив 7 м'ячів і оформив 5 гольових передач. У Бетісі він покликав замінити Гвідо Родрігеса, на якого полюють Барселона, Ліверпуль та інші топ-клуби.
Бетіс представив Кардозо за допомогою пародії на фільм "Сам удома".
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