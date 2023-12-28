У середу, 27 грудня, Бетіс оголосив про своє перше зимове придбання. Ним став опорний півзахисник збірної США Джонні Кардозо, який підписав контракт до 2029 року. Севільський клуб заплатив 6 млн євро за 80% прав на гравця.

Реал знайшов гравця на проблемну позицію в середняку Серії А – він резервіст

У складі Інтернасьйонала Джонні 22-річний хавбек провів 144 матчі, в яких забив 7 м'ячів і оформив 5 гольових передач. У Бетісі він покликав замінити Гвідо Родрігеса, на якого полюють Барселона, Ліверпуль та інші топ-клуби.

Бетіс представив Кардозо за допомогою пародії на фільм "Сам удома".