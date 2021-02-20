В рамках 24-го тура Ла Лиги Бетис удалось обыграть Хетафе несмотря на нереализованный пенальти. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Первый тайм запомнился лишь ранней заменой Фекира (уже на 13-й минуте француз покинул поле). Основные события встречи развернулись ближе к занавесу поединка. За удар локтем в штрафной Шакла получил желтую карточку, а Каналес не сумел реализовать пенальти.

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Но "зелено-белым" со второй попытки удалось реализовать пенальти, забил Иглесиас. Доигрывали андалусийцы в меньшинстве, Карвалью получил две желтые карточки за 3 минуты.

Таким образом, Бетис набрал 36 очков и поднялся на 6 место, Хетафе с 24 пунктами остался четырнадцатым.

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