Громкое подписания ветерана "матрасниками" не было бесплатным, как считали ранее, сообщает Sport.es.

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Барселона и Атлетико за спиной Суареса договорились о трансфере за 5 млн евро. Еще 6 млн в евровалюте "блаугранас" могут получить в качестве бонусов. Сам опытный нападающий стремился уйти из Барсы бесплатно после того, как менеджмент указал ему на дверь за год до окончания контракта.

Однако, клубы решили сохранить хорошие отношения и определили символическую сумму отступных. Кроме того, Барселона до конца сезона 2020/21 покрывает разницу в зарплате Суареса на Камп Ноу и Ванда Метрополитано.

Каталонцы уже получили от мадридцев 7 млн, поскольку уругваец провел более 20 матчей за Атлетико. Еще по 2 млн Барса получит, если "матрасники" дважды выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов. Правда, эти финансовые поступления только помогут "блаугранас" погасить долг за трансфер Гризманна.

В нынешнем сезоне Луис Суарес стал лидером атак "матрасников". Он провел 18 матчей в Ла Лиге, в которых забил 16 мячей.

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