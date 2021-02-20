У рамках 24-го туру Ла Ліги Бетісу вдалось обіграти Хетафе попри нереалізований пенальті. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Перший тайм запам'ятався лише ранньою заміною Фекіра (вже на 13-й хвилині француз покинув поле). Основні події зустрічі розгорнулись ближче під завісу поєдинку. За удар ліктем у штрафному Шакла отримав жовту картку, а Каналес не зумів реалізувати пенальті.

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Але "зелено-білим" з другої спроби вдалось реалізувати пенальті, забив Іглесіас. Догравали андалусійці у меншості, Карвалью отримав дві жовті картки за 3 хвилини.

Таким чином, Бетіс набрав 36 очок та піднявся на 6 місце, Хетафе з 24 пунктами залишився чотирнадцятим.

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