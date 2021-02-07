Бетис – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
21:54 - Читати українською
Бетис в рамках 22-го тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 22-го тура Ла Лиги Бетис – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Лионель Месси, Фрэнки де Йонг и Педри остались на скамейке запасных.
Стартовые составы
Бетис:
Барселона:
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