Бетіс – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
21:54 - Читать на русском
Бетіс в рамках 22-го туру Ла Ліги приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 22-го туру Ла Ліги Бетіс – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Ліонель Мессі, Френкі де Йонг та Педрі залишились на лаві запасних.
Стартові склади
Бетіс:
Барселона:
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