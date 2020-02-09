Бетис – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Бетис в рамках матча 23-го тура чемпионата Испании принимает Барселону. Стртовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 23-го тура Ла Лиги Бетис – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Бетис: Роблес – Эмерсон, Манди, Бартра, Морено – Родригес, Карвалью – Фекир, Каналес, Аленья – Иглесиас
Запасные: Мартин, Барраган, Гонсалес, Сидней, Хоакин, Тельо, Морон
Барселона: тер Штеген – Семеду, Умтити, Лангле, Фирпо – Видаль, Бускетс, де Йонг – Роберто, Месси, Гризманн
Запасные: Пенья, Альба, Араухо, Пуч, Артур, Ракитич, Фати
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