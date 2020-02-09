toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА ИНТЕР - МИЛАН

Бетис – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

21:57 244 Читати українською
Бетис – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Бетис – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Бетис в рамках матча 23-го тура чемпионата Испании принимает Барселону. Стртовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

6’ Серхио Каналес
 
Фрэнки де Йонг 9’
6’ Серхио Каналес
9’ Фрэнки де Йонг

Матч 23-го тура Ла Лиги Бетис – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Барселона сделала официальное заявление о тяжести травмы Дембеле

Стартовые составы

Бетис: Роблес – Эмерсон, Манди, Бартра, Морено – Родригес, Карвалью – Фекир, Каналес, Аленья – Иглесиас

Запасные: Мартин, Барраган, Гонсалес, Сидней, Хоакин, Тельо, Морон

Барселона: тер Штеген – Семеду, Умтити, Лангле, Фирпо – Видаль, Бускетс, де Йонг – Роберто, Месси, Гризманн

Запасные: Пенья, Альба, Араухо, Пуч, Артур, Ракитич, Фати

Конфликт Барселона – Месси: почему лучший игрок планеты угрожает собрать чемоданы и уйти бесплатно

blog_ava
Шахтер – Вентспилс: онлайн-трансляция матча – Каштру сделал ставку на молодежь
08:44
1207
Теги
Испания Барселона Барселона Бетис - Барселона Бетис Бетис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
23
час
:
42
мин
Реал Сосьедад
22:00
Мирандес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук