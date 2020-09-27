Главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини может получить суровое наказание за высказывания в адрес арбитра после матча 3-го тура Ла Лиги против Реала.

Федерация футбола Испании хочет наказать чилийского специалиста за слова о работе арбитра на матче Бетис – Реал, сообщает AS. Комитет соревнований рассмотрит дело в понедельник, а Пеллегрини грозит четырёхматчевая дисквалификация.

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"Когда играешь против Реала и VAR – это уже слишком. В первом тайме мы были намного лучше, чем Реал. Мы забили два гола и имели три явных момента. Второй тайм получился более ровным, потом была красная карточка, пенальти. Играть вдесятером было трудно.

Когда играешь против Реала, пропускаешь с пенальти и получаешь удаления из-за VAR – это очень сложно. Но я ценю, насколько хорошо мы играли в равных составах. Положительным моментом является то, что я более чем когда-либо уверен – мы на правильном пути. В равных составах мы были намного лучше, чем Реал" – именно за этот послематчевый комментарий Пеллегрини может получить дисквалификацию. Кроме этого, комитет рассмотрит высказывания голкипера Бетиса Роблеса о работе арбитра.

Напомним, Реал перестрелял Бетис (3:2), а "вердибланкос" получили красную карточку и пенальти в свои ворота после просмотра VAR.

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