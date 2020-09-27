Реал начал матч с быстрого гола. Бензема на правом краю штрафной оставил в дураках защитника и прострелил в штрафную, где Вальверде в касание замкнул. Бетис ответил перед перерывом – Манди замкнул навес Каналеса. Через 2 минуты "вердибланкос" вышли вперед – Карвалью прошил Куртуа ударом из пределов штрафной.

В начале второй половины Реал сравнял положение – Эмерсон пытался перехватить передачу на Бензема, но срезал мяч в ворота. Бразилец стал полным антигероем, когда был удален за фол последней надежды на Йовиче. Мадридцы вырвали победу в конце матча – Бартра рукой сыграл в штрафной, а Рамос хладнокровно реализовал 11-метровый.

Благодаря этой победе Реал набрал 4 очка после 2 туров и расположился на 5 месте. Бетис с 6 пунктами делит первое место с Гранадой, но имеет худшую разницу мячей.