Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні може отримати суворе покарання за висловлювання на адресу арбітра після матчу 3-го туру Ла Ліги проти Реала.

Федерація футболу Іспанії хоче покарати чилійського фахівця за слова про роботу арбітра на матчі Бетіс – Реал, повідомляє AS. Комітет зі змагань розгляне справу в понеділок, а Пеллегріні загрожує чотириматчева дискваліфікація.

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"Коли граєш проти Реала і VAR – це вже занадто. У першому таймі ми були набагато кращими, ніж Реал. Ми забили два голи і мали три явних моменти. Другий тайм вийшов більш рівним, потім була червона картка, пенальті. Грати вдесятьох було важко.

Коли граєш проти Реала, пропускаєш з пенальті і отримуєш вилучення через VAR – це дуже складно. Але я ціную, наскільки добре ми грали в рівних складах. Позитивним моментом є те, що я більш ніж коли-небудь впевнений – ми на правильному шляху. У рівних складах ми були набагато краще, ніж Реал", – саме за цей післяматчевий коментар Пеллегріні може отримати дискваліфікацію. Окрім цього, комітет розгляне вислови голкіпера Бетіса Роблеса щодо роботи арбітра.

Нагадаємо, Реал перестріляв Бетіс (3:2), а "вердібланкос" отримали червону картку та пенальті у свої ворота після перегляду VAR.

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