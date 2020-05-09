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Бетао предположил, почему многие бразильцы не могут заиграть в Динамо

16:04 90 Читати українською
Бетао предположил, почему многие бразильцы не могут заиграть в Динамо
Бетао (справа) / ФК Динамо

Бывший защитник "бело-синих" считает, что его соотечественники должны больше работать, а не ждать идеальных условий для жизни в Украине.

"Переезд в Украину – непростая ситуация. По сравнению с Бразилией, в Украине все совершенно иначе. Первый сложный момент, с которым сталкиваются футболисты – это разные языки, разные алфавиты. Жизнь, культура и футбол – все другое.

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Когда я ехал в Украину, думал только о том, что останусь там на пять лет. Я не обращал внимания на культурные различия, холод, новый язык, не жаловался, что мне что-то не нравится, а хотел играть в футбол. Понимал, что хочу играть за Динамо, выступать в Лиге чемпионов, побеждать в чемпионате Украины, претендовать на победу в Лиге Европы.

Много бразильцев приезжают в Украину и ждут тех же условий, такой же жизни, тепла и пляжей, как в Бразилии. Так нельзя, так не получится. Нужно адаптироваться в стране", – цитирует бразильца официальный сайт киевлян.

Напомним, Бетао выступал за Динамо с 2008-го по 2013 годы и несколько месяцев в 2015-м. В августе 2016-го вернулся на родину в Аваи, за который выступает до сих пор.

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