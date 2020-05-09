Бетао припустив, чому багато бразильців не можуть заграти в Динамо

Колишній захисник "біло-синіх" вважає, що його співвітчизники повинні більше працювати, а не чекати ідеальних умов для життя в Україні.

"Переїзд до України – непроста ситуація. У порівнянні з Бразилією, в Україні все абсолютно інакше. Перший складний момент, з яким стикаються футболісти, – це різні мови, різні алфавіти. Життя, культура та футбол – все інше.

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Коли я їхав до України, думав тільки про те, що залишуся там на п'ять років. Я не звертав уваги на культурні відмінності, холод, нову мову, не скаржився, що мені щось не подобається, а хотів грати у футбол. Розумів, що хочу грати за Динамо, виступати в Лізі чемпіонів, перемагати в чемпіонаті України, претендувати на перемогу в Лізі Європи.

Багато бразильців приїжджають до України та чекають тих же умов, такого ж життя, тепла і пляжів, як у Бразилії. Так не можна, так не вийде. Потрібно адаптуватися в країні", – цитує бразильця офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Бетао виступав за Динамо з 2008-го по 2013 рік та кілька місяців у 2015-му. В серпні 2016 року повернувся на батьківщину в Аваї, за який виступає дотепер.

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