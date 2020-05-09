Бетао: Сейчас у Динамо трудный момент и непонятные результаты – как они могут сыграть с Десной 1:1?

Бразилец Бетао, выступавший за Динамо с 2008-го по 2013 годы и несколько месяцев в 2015-м, не в восторге от результатов киевлян в текущем сезоне.

Напомним, после 23 туров УПЛ Динамо занимает лишь 3 место в УПЛ, а отставание от Шахтера составляет 13 очков. Кроме того, подопечные Алексея Михайличенко не сумели выйти из группы Лиги Европы.

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"Слежу за новостями и трансферами в Instagram. Думаю, сейчас у Динамо трудный момент. Я давно не видел такой ситуации с результатами киевлян, как сейчас. Считаю, что наша команда, которая играла в 2008-2010 годах, была очень хорошей – и по подбору футболистов, и по результатам. Сейчас же я вижу непонятные для себя результаты. Динамо может потерять очки с маленькими клубами, как в последнем перед перерывом матче с Десной. Простите, я никогда раньше не слышал о такой команде. Как Динамо может сыграть с ней 1:1?

Не могу судить, хороший ли состав в Динамо сейчас или нет, так как из-за большой разницы во времени не получается смотреть матчи. Но могу сказать, что футболисты должны играть сердцем. В Динамо нужно играть до конца, до последнего момента, до последней капли крови. В мое время, когда играли Диакате, Юссуф, Вукоевич, Эль Каддури, мы были собаками на поле, боролись за имя клуба. Вот это – Динамо Киев", – цитирует Бетао официальный сайт киевлян.

К слову, 36-летний бразилец все еще продолжает профессиональную карьеру, выступая за бразильский Аваи.

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