"По тому, как складывалась игра, учитывая то, сколько мы за 12 дней уже успели провести матчей, то такой результат воспринимается нами как нормальный. Можно было лучше, можно было хуже. Впрочем, очень благодарен ребятам, что они выдержали ту нагрузку, нерв матча, и показали действительно, что они имеют львовский характер. Чувствуется, что на поле была команда.

Пенальти, отмененный гол и удаление в видеообзоре матча Львов – Рух – 1:1

Дополнительная мотивация для игроков, которые ранее играли за Рух? Ни одного из ребят не нужно было мотивировать. Мы каждого соперника уважаем, но никого не боимся и ни перед кем не дрожим. Готовились как к очередной календарной игре. Говорить, что мы как-то по-особенному настраивались? Такого не было.

Можно ли выдохнуть с облегчением из-за отрыва от зоны вылета? Понимаете, мы – спортсмены. В каждой игре хочется добывать максимальный результат. Ребята уже почувствовали и радость победы, и чувствуют то, что они действительно могут играть в качественный футбол. Приятно видеть прогресс футболистов. Именно поэтому, нельзя сказать, что после игры с Рухом мы уже остановимся, или удовлетворились результатом", – цитирует Бессмертного официальный сайт Львова.

Напомним, львовское дерби между Львовом и Рухом завершилось ничьей (1:1). Это позволило "львам" набрать 25 очков и закрепиться на 9 строчке.

Львов и Рух разошлись миром в новом дерби столицы Галичины