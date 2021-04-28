Львов и Рух не выявили сильнейшего в львовском дерби. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Номинальные хозяева начали матч очень активно, но забил первым Рух. Стаменкович, выиграв верховую борьбу, ассистировал Борячуку. Андрей головой расстрелял голкипера, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот.

Львов и Рух разошлись миром в новом дерби столицы Галичины

После этого отличился Львов. Альваро элегантным пасом вырезал на Эрнеста, тот пробил точно в дальний угол. После перерыва "желто-черные" отыгрались благодаря пенальти. Бусько опрометчиво сыграл в штрафной рукой, а Кондраков реализовал 11-метровый. За несколько мгновений вторую желтую получил Михоби, но Рух дожать "горожан" не смог.

Команда Федыка расположилась на 12 позиции, опережая последнюю строчку на 3 зачетных балла. Подопечные Бессмертного остались девятыми, почти гарантировав себе участие в УПЛ сезона 2021/22.