"За тим, як складалася гра, враховуючи те, скільки ми за 12 днів уже встигли провести матчів, то такий результат сприймається нами як нормальний. Можна було краще, можна було гірше. Втім, дуже вдячний хлопцям, що вони витримали те навантаження, нерв матчу, і показали дійсно, що вони мають львівський характер. Відчувається, що на полі була команда.

Пенальті, скасований гол та вилучення у відеоогляді матчу Львів – Рух – 1:1

Додаткова мотивація для гравців, які раніше грали за Рух? Жодного з хлопців не потрібно було мотивувати. Ми кожного суперника поважаємо, але нікого не боїмося і ні перед ким не тремтимо. Готувалися як до чергової календарної гри. Казати, що ми якось по-особливому налаштовувались? Такого не було.

Чи можна видихнути з полегшенням через відрив від зони вильоту? Розумієте, ми – спортсмени. У кожній грі хочеться здобувати максимальний результат. Хлопці уже відчули і радість перемоги, і відчувають те, що вони дійсно можуть грати у якісний футбол. Приємно бачити прогрес футболістів. Власне тому, не можна сказати, що після гри з Рухом ми вже зупинимось, чи задовольнились результатом", – цитує Безсмертного офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, львівське дербі між Львовом та Рухом завершилось нічиєю (1:1). Це дозволило "левам" набрати 25 очок та закріпитись на 9 сходинці.

Львів і Рух розійшлися миром у новому дербі столиці Галичини