Украинец ведет переговоры с неназванными клубами из Польши и Дании и может перебраться в один из них в ближайшее время, сообщает Sportarena.

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Его контракт с Дунайской Стредой рассчитан до лета 2023 года. Бескоровайный становился чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины в 2019 году.

В текущем сезоне украинец сыграл в 14 матчах за Дунайскую Стреду, в которых забил 1 гол.

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