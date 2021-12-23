Бескоровайный имеет два варианта продолжения карьеры в Европе, – СМИ
10:17 - Читати українською
Защитник Даниил Бескоровайный близок к смене клубной прописки.
Украинец ведет переговоры с неназванными клубами из Польши и Дании и может перебраться в один из них в ближайшее время, сообщает Sportarena.
Швед потерял сознание в жутком столкновении в матче Кубка Бельгии – украинец сыграл 5 минут
Его контракт с Дунайской Стредой рассчитан до лета 2023 года. Бескоровайный становился чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины в 2019 году.
В текущем сезоне украинец сыграл в 14 матчах за Дунайскую Стреду, в которых забил 1 гол.
Кубок лиги: Ливерпуль перестрелял Лестер, Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения Тоттенхэму, Челси вышел в полуфинал
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter