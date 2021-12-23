Кубок английской лиги, 1/4 финала

Ливерпуль – Лестер – 3:3 (пен. 5:4)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90+5 – Варди, 9, 13, Мэддисон, 33

Брентфорд – Челси – 0:2

Голы: Янссон, 80, Жоржинью, 85

Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:1

Голы: Бергвейн, 29, Моура, 34 – Боуэн, 32

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Юрген Клопп решил поберечь основных игроков в поединке с Лестером. Гости быстро наказали немецкого тренера за такую ​​дерзость. Уже на 13-й минуте Джейми Варди праздновал дубль. Алекс Окслейд-Чемберлен восстановил интригу, но еще до свистка на перерыв Мэддисон восстановил преимущество Лестера в 2 мяча. Ливерпуль сумел совершить камбек, Минамино голом на последних секундах перевел игру в серию послематчевых пенальти, где мерсисайдцы оказались точнее.

Брентфорд в родных стенах противостоял Челси. Томас Тухель также решил соревноваться с "пчелам" резервным составом. Скромные хозяева хорошо защищались против действующего триумфатора Лиги чемпионов. После перерыва лондонцы заменами освежили состав, что и решило судьбу путевки в полуфинал. Два гола за 5 минут вывели Челси в полуфинал Кубка лиги.

Тоттенхэм выдал бодрый первый тайм из Вест Хэмом. На голы Бергвейна и Моуры "молотобойцы" ответили мячом Боуэна. После перерыва гости владели инициативой. На 80-й минуте на поле вышел Андрей Ярмоленко, но лидеру сборной Украины не удалось изменить счет на табло. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Конте.

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