Швед вышел на поле на 71 минуте встречи, но уже на 76-й наставник Мехелена произвел обратную замену. Все из-за жуткого эпизода, когда Марьяна буквально снес голкипер соперников, после чего украинец потерял сознание. Видео эпизода можно просмотреть по ссылке.

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"Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине, но не двигался. Потом его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. После игры он пришел в себя. Надеюсь, он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам", – приводит слова наставника Мехелена Воутера Вранкена GVA.

Добавим, что Мехелен уступил Эйпену (1:3) и вылетел из Кубка Бельгии. В текущем сезоне украинец сыграл в 18 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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