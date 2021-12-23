Українець веде переговори з неназваними клубами з Польщі та Данії та може перебратись в один з них найближчим часом, повідомляє Sportarena.

Швед втратив свідомість у моторошному зіткненні в матчі Кубка Бельгії – українець зіграв 5 хвилин

Його контракт з Дунайскою Стредою розрахований до літа 2023 року. Бескоровайний ставав чемпіоном світу U-20 у складі збірної України у 2019 році.

У поточному сезоні українець зіграв у 14 матчах за Дунайску Стреду, в яких забив 1 гол.

Кубок ліги: Ліверпуль перестріляв Лестер, Ярмоленко не врятував Вест Хем від поразки Тоттенхему, Челсі вийшов у півфінал