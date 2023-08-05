Полузащитник Марселя Руслан Малиновский может покинуть клуб уже этим летом. Украинец не входит в планы главного тренера провансальцев Марселино Гарсии Тораля – в клубе откровенно раздражены тем, что 30-летний игрок до сих пор не адаптировался во французской команде.

Малиновский может перейти в середняк Серии А на место россиянина

По информации Джанлуки Ди Марцио, на Руслана претендует Торино, который готов взять игрока в аренду с правом выкупа. Однако, до конкретики от "быков" пока не дошло. Зато активность в отношении Малиновского проявил другой клуб.

По сообщению Footmercato, видеть в своем составе украинца хочет Бешикташ. Бронзовый призер турецкой Суперлиги направил Марселю первое официальное предложение по трансферу и ждет ответа.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает украинца в 15 млн евро.

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