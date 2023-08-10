Бешикташ давит на Марсель и представителей Малиновского относительно трансфера украинца, сообщает Фабрицио Романо.

Бешикташ продолжает торговаться за Малиновского – источник озвучил новое предложение турецкого гранда

Турки уже подготовили контракт, но не получили согласие от Руслана. У украинца приоритетом остаются Англия и Италия, где главным претендентом является Торино.

Напомним, Торино хочет арендовать 30-летнего игрока с правом выкупа. Марсель стремится вернуть потраченные на Руслана 10 млн евро и уже начал переговоры с туринцами. Главным конкурентом итальянцев в борьбе за Малиновского является турецкий Бешикташ, который сделал французам уже второе предложение по украинцу.

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