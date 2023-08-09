Лига чемпионов. Квалификация, 3 раунд

Панатинаикос – Марсель – 1:0

Гол: Бернард, 83

Отчетный матч смело можно назвать дуэлью обидчиков украинцев. Греки оставили за бортом Лиги чемпионов СК Днепр-1, а провансальцы нагло пытаются избавиться от Руслана Малиновского. Новый главный тренер Марселя не нашел места на поле нашему земляку, руководство открыто говорит о разочаровании, а вершиной стало не включение игрока в заявку на игру с Панатинаикосом.

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Марселино Тораль чрезвычайно верит новичкам, выпустив в старте пять таких футболистов. Положительных моментов это не принесло. В то же время двое из них сразу же "присели" на желтые карточки (Кондогбия и Ндиайе). И это не безосновательная критика. В первом тайме Марсель в футбол не играл – больше пытался мешать сопернику. Единственным моментом стал навес на Обамеянга, к которому габонец едва дотянулся.

У Панатинаикоса зажигал Беньямин Вербич. Бывший вингер Динамо и атаки разгонял, и опасные штрафные зарабатывал. Правда, выполнять их брались партнеры словенца – максимально неудачно. Такая активность вингера привела к ранней замене. Похоже, устал Вербич.

Впрочем, это не сказалось на активности Панатинаикоса. Моментами Марсель даже из собственной половины выйти не мог. Тактика мелких фолов тоже себя не оправдала. В одном из эпизодов Кондогбия превысил предел дозволенного и получил желтую карточку. Для него она стала второй. Почти пол часа гостям предстояло доигрывать в меньшинстве.

Нельзя сказать, что сильно повлияло на игровой рисунок. Однако теперь Марсель хоть получил оправдание для игры на отбой. Панатинаикос продолжал давить и наседать на ворота соперника. Под таким шквалом атак было только вопросом времени, когда оборона французов даст пробоину. Это произошло на 83-й минуте. Йоаннидис после навеса сбросил под удар Бернарду, а бывший вингер Шахтера отправил мяч в сетку.

Лишь пропустив, Марсель начал строить хоть что-то похожее на атаки. Игра стала открытой, и забить вполне могла любая из команд. Впрочем, до финального свистка так и сохранилось минимальное преимущество Панатинаикоса, которому теперь будет немного проще готовиться к ответному матчу на Велодроме.