Бешикташ наполягає на трансфері Маліновського – хавбек збірної України має інший пріоритет
Півзахисник Марселя Руслан Маліновський залишається однією з головних цілей турецького гранда.
Бешикташ тисне на Марсель та представників Маліновського щодо трансферу українця, повідомляє Фабріціо Романо.
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Турки вже підготували контракт, але не отримали згоду від Руслана. В українця пріоритетом залишаються Англія та Італія, де головним претендентом є Торіно.
Нагадаємо, Торіно хоче орендувати 30-річного гравця з правом викупу. Марсель прагне повернути витрачені на Руслана 10 млн євро і вже розпочав переговори з туринцями. Головним конкурентом італійців у боротьбі за Маліновського є турецький Бешикташ, який зробив французам вже другу пропозицію щодо українця.
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