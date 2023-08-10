Бешикташ тисне на Марсель та представників Маліновського щодо трансферу українця, повідомляє Фабріціо Романо.

Бешикташ продовжує торгуватись за Маліновського – джерело озвучило нову пропозицію турецького гранда

Турки вже підготували контракт, але не отримали згоду від Руслана. В українця пріоритетом залишаються Англія та Італія, де головним претендентом є Торіно.

Нагадаємо, Торіно хоче орендувати 30-річного гравця з правом викупу. Марсель прагне повернути витрачені на Руслана 10 млн євро і вже розпочав переговори з туринцями. Головним конкурентом італійців у боротьбі за Маліновського є турецький Бешикташ, який зробив французам вже другу пропозицію щодо українця.

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