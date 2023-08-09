Марсель готовится попрощаться с Русланом Малиновским и ищет для себя наилучшую схему продажи хавбека сборной Украины.

Бешикташ, который пытается подписать украинского полузащитника Руслана Малиновского, сделал Марселю второе предложение по украинцу, сообщает Sabah Spor.

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Ранее "черные орлы" хотели взять игрока в бесплатную аренду с правом выкупа и готовы были выложить за него 8,7 млн евро. Марсель, в свою очередь, требовал 2 млн за "прокат" своего футболиста, а размер будущего трансфера оценил в 8 млн евро.

По информации источника, теперь бронзовый призер Суперлиги предложил Марселю 1,2 млн евро за аренду Малиновского с необязательным правом выкупа за 7,5 млн. Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Руслан не сумел стать основным в команде Игора Тудора (2 гола и 1 ассист в 23 матчах), а после смены главного тренера вообще не входит в планы Марселино Гарсии Тораля. Transfermarkt оценивает украинца в 15 млн евро.

К слову, еще одним претендентом на украинца называют Торино.

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