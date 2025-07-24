Шахтер сойдется с Бешикташем в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА 2025/26. Где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бешикташ – Шахтер состоится сегодня, 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Где смотреть Бешикташ – Шахтер? В прямом эфире матч в Украине будут транслировать Киевстар ТВ и УПЛ ТВ. За главными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Напомним, Шахтер на предыдущей стадии квалификации ЛЕ легко одолел Илвьес (6:0; 0:0). Сегодня соперник значительно серьезнее – Бешикташ является 16-кратным чемпионом Турции, имеет именитого тренера Уле Гуннара Сульшера и ряд звездных игроков. Ответный матч в польском Кракове состоится через неделю и окончательно определит победителя дуэли.

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