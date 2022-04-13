Полузащитник "бело-синих" Беньямин Вербич, на правах аренды выступающий за Легию, поделился впечатлениями после благотворительного поединка между своими командами.

"Слишком много эмоций. Остановите войну. Все будет хорошо", – написал Вербич на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, накануне Динамо провело первый поединок в рамках благотворительного турне, проходящего под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!"). Киевляне праздновали победу над варшавской Легией со счётом 3:1.

Словенский полузащитник отыграл за Динамо и Легию по тайму и имел шанс отличиться за оба коллектива. После завершения матча Вербич не смог сдержать слез – успокаивать его пришлось киперу Динамо Денису Бойко.

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