Беседин впервые стал отцом

Нападающий Динамо и сборной Украины Артем Беседин сегодня получил первенца.

В семье Артема Беседина – пополнени. Жена форварда Динамо, Радмила, в ночь с 24 на 25 июня родила мальчика, сообщает официальный сайт Динамо.

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"Все прошло успешно, были естественные роды, жена и ребенок чувствуют себя хорошо. Я присутствовал при появлении малыша на свет, признаюсь, переживал, но оно того стоит. 27 июня смогу забрать жену и сына домой, выписка раз на ее День рождения", – рассказал Беседин в комментарии.

Отмечается, что супруги планируют назвать своего первенца Домиником.

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