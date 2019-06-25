Бєсєдін вперше став батьком

Нападник Динамо та збірної України Артем Бєсєдін сьогодні отримав первістка.

У родині Артема Бєсєдіна – поповнення у сім'ї. Дружина форварда Динамо, Радміла, у ніч з 24 на 25 червня народила хлопчика, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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"Все пройшло успішно, були природні пологи, дружина і дитина почувають себе добре. Я був присутній при появі малюка на світ, зізнаюся, переживав, але воно того варте. 27-го червня зможу забрати дружину і сина додому, виписка якраз на її День народження", – розповів Бєсєдін у коментарі.

Зазначається, що подружжя планує назвати свого первістка Домініком.

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