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Беседин шокировал состоянием своих бутс – обувь лучшего бомбардира Динамо играет едва держится

14:22 250 Читати українською
Беседин шокировал состоянием своих бутс – обувь лучшего бомбардира Динамо играет едва держится
Артем Беседин / Фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Артем Беседин не слишком гонится за футбольной модой и использует ресурс своих бутс по полной.

49’ Беньямин Вербич
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямин Вербич
85’ Артем Шабанов

Форвард киевского клуба выходит на поле в обуви, состояние которой очень далеко от идеального.

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На носке бутса уже полностью стерлось покрытие, а подошва вот-вот может оторваться от основной части. Именно в таких бутсах Беседин вышел на матч 12 тура УПЛ против Карпат, в котором, правда, не смог отличиться голом (он отыграл только второй тайм).

Напомним, Беседин является лучшим бомбардиром Динамо в УПЛ с пятью голами. Возможно, именно бутсы помогают 23-летнему форварду показывать такую результативность.

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Фото: Динамівські будні

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Динамо Киев Динамо Киев Футбольные бутсы Динамо Киев - Карпаты Артем Беседин Артем Беседин
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