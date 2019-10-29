Беседин шокировал состоянием своих бутс – обувь лучшего бомбардира Динамо играет едва держится

Нападающий Динамо Артем Беседин не слишком гонится за футбольной модой и использует ресурс своих бутс по полной.

Форвард киевского клуба выходит на поле в обуви, состояние которой очень далеко от идеального.

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На носке бутса уже полностью стерлось покрытие, а подошва вот-вот может оторваться от основной части. Именно в таких бутсах Беседин вышел на матч 12 тура УПЛ против Карпат, в котором, правда, не смог отличиться голом (он отыграл только второй тайм).

Напомним, Беседин является лучшим бомбардиром Динамо в УПЛ с пятью голами. Возможно, именно бутсы помогают 23-летнему форварду показывать такую результативность.

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Фото: Динамівські будні