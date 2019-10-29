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Бєсєдін шокував станом своїх бутс – взуття найкращого бомбардира Динамо ледь тримається купи

14:22 1767 Читать на русском
Бєсєдін шокував станом своїх бутс – взуття найкращого бомбардира Динамо ледь тримається купи
Артем Бєсєдін / Фото ФК Динамо

Нападник Динамо Артем Бєсєдін не надто женеться за футбольною модою і використовує ресурс своїх бутс на повну.

49’ Беньямін Вербіч
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямін Вербіч
85’ Артем Шабанов

Форвард київського клубу виходить на поле у взутті, стан якого дуже далекий від ідеального.

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На носку бутса вже повністю стерлося покриття, а підошва от-от може відірватися від основної частини. Саме у таких бутсах Бєсєдін вийшов на матч 12 туру УПЛ проти Карпат, в якому, щоправда, не зміг відзначитися голом (він відіграв лише другий тайм).

Нагадаємо, Бєсєдін є найкращим бомбардиром Динамо в УПЛ з п'ятьма голами в активі. Можливо, саме бутси допомагають 23-річному форвардові показувати таку результативність.

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Фото: Динамівські будні

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Футбольні бутси Динамо - Карпати Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо
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