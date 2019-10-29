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Динамо – Шахтер: прогноз на матч Кубка Украины

08:00 206 Читати українською
Динамо – Шахтер: прогноз на матч Кубка Украины
Динамо – Шахтер: прогноз на матч Кубка Украины 30 октября 2019

Динамо примет Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины-2019/20. Какой прогноз на игру и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Кубка Украины Динамо – Шахтер состоится 30 октября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 19:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Кубка Украины:

Несмотря на статус гостей, Шахтер считается безоговорочным фаворитом этого поединка. Специалисты букмекерской конторы Марафон победу "горняков" в основное время оценивают коэффициентом 2.03. На победу киевлян и ничью ставки принимаются с одинаковым коэффициентом – 3.58. Выход Динамо в следующую стадию соревнований, независимо от результата регламентированных 90 минут игры, оценивается в 2.45, а дончан – в 1.56.

Напомним, что в прошлом году Шахтер и Динамо тоже встречались на ранней стадии Кубка. Тогда в 1/4 финала матч на ОСК Металлист завершился вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались "горняки".

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