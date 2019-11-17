Сербия – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью в заключительном матче отбора на Евро-2020 против Сербии (2:2).

"Я спросил ребят, почему они не играли в свой футбол с первых минут. Если честно, мне очень не понравилась наша игра в начале первого тайма и в начале второго тайма. В дебюте встречи ребята растерялись, непонятно почему. Может, это было связано с тем, что сегодня в нашем составе выступал ряд футболистов, которые ранее не очень часто выходили на поле в официальных матчах за национальную команду.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Хотя, эти исполнители сегодня провели очень хороший матч. Сидорчук очень хорошо себя проявил. То же самое могу сказать о Коваленко и о тех ребятах, которые вышли на замену – они отлично вписались в игру. К тому же, Беседин забил решающий мяч.

Выход Пятова в штрафную площадку соперника на последних минутах? Думаю, он это делает инстинктивно. Андрей недавно заработал пенальти в одном из матчей Шахтера. В конце матча у нас был хороший момент, и он правильно сделал, что пошел в штрафную соперника. Нам важно было заработать сегодня очки – таким было наше задание. И мы его выполнили, хотя и не в том моменте, в котором принимал участие Пятова, а в другом. Это футбол.

Яремчук провел хороший матч, забил гол, создал несколько голевых моментов. Немного устал во втором тайме, поскольку выполнил большой объем работы, но, в целом, Яремчук провел хороший матч.

Я очень доволен тем, как наша команда провела эту квалификацию. Особенно, последний матч. Несмотря на то, что мы заранее завоевали путевку на Евро-2020, все равно было важно сыграть сегодня очень хорошо. Мы понимали, насколько хорошо сборная Сербии играет у себя дома, при поддержке своих трибун. В составе этой команды выступают футболисты из хороших клубов. Одним словом, нынешняя сборная Сербии - очень хорошая команда. Поэтому важно было сыграть сегодня продуктивно, и заработать минимум одно очко, которое позволило бы нам быть сеяными при жеребьевке финальной части Евро-2020. Хотел бы пожелать сборной Сербии удачи в Лиге наций. Считаю, что у команды прекрасные шансы через этот турнир попасть на чемпионат Европы.

Скажу честно: даже думать о жеребьевке не хочу, поскольку хорошо знаю, что это за игра – футбол. Какой жребий будет, к таких соперникам и будем готовиться. В принципе, сегодняшний матч уже был нашей подготовкой к финальной части. Мы предоставили возможность проявить себя тем футболистам, которые меньше других играли в предыдущих матчах. Сидорчук великолепный матч провел, Коваленко, Цыганков. Хорошо влились в игру Шахов, Беседин. Все они сегодня получили для себя большой плюс на будущее. Теперь я могу быть более чем уверен, что эти футболисты, выходя на замену или в старте, не изменят структуру нашей игры, будут действовать таким же образом, как действовали наши ведущие игроки", – сказал Шевченко.

Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений