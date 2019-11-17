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"Второй матч под счастливой звездой", или О чем будут писать итальянские газеты: реакция соцсетей на Сербия – Украина

21:14 439 Читати українською
"Второй матч под счастливой звездой", или О чем будут писать итальянские газеты: реакция соцсетей на Сербия – Украина
Сербия – Украина: реакция соцсетей / STARSPORT

Сборная Украины вырвала ничью (2:2) против Сербии в последнем матче отбора к Евро-2020. "Футбол 24" собрал реакцию авторитетных болельщиков главной команды страны.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

Украина дважды по ходу матча уступала Сербии, но каждый раз сравнивала счет. В первом тайме Роман Яремчук головой результативно замкнул подачу Виктора Цыганкова, а спасительный гол на третьей компенсированной минуте забил форвард "сине-желтых" Артем Беседин.

Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений

Национальная сборная завоевала путевку на Евро-2020 еще до выезда в Сербию, но важно было не проиграть в Белграде. Благодаря ничьей команда Андрея Шевченко сумела завершить квалификацию без единого поражения и гарантировать себе первую корзину при жеребьевке финальной части чемпионата Европы.

Видеоблоггер Роман Бебех отмечает фарт сборной Украины во втором матче подряд – решающий гол Эстонии мы забили также на последних секундах.

Бывший футболист, а ныне телеэксперт Евгений Левченко очень гордится национальной сборной и отмечает, что у нее появился свой стиль.

Журналист Евгений Зинченко благодарен команде за этот исторический отбор и радуется, что "сине-желтые" бьются до последних минут.

Личный пресс-атташе главного тренера сборной Николай Васильков описал необычно спокойную атмосферу матча и выделил положительные и отрицательные аспекты игры. А в поздних голах он видит не везение, а заточенность футболистов на решение задачи.

Специалист по итальянскому футболу Юрий Шевченко уже знает, о чем завтра будет писать пресса на Апеннинах. Ждем новых слухов о Шеве в Милане?

Известный экс-журналист Владимир Мыленко никогда не видел сборной Украины, которая вырывает ничью в по сути товарищеском матче, поэтому соглашается, что у команды Шевченко есть что-то особенное.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился своими мыслями в видеоролике. Он призвал попросить прощения у игроков и тренеров сборной Украины за критику перед стартом квалификации.

Скаут Алекс Великих тезисно прошелся по игре сборной Украины в Белграде, назвав команду интересной и удачливой.

Популярный Youtube-блогер Андрей Колесник напоминает, что Сербия не взяла реванш за 0:5 во Львове даже у немотивированной Украины. А также отметил, что Андрею Ярмоленко пришлось тяжело на "чужой" позиции центрфорварда.

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко имеет вопросы к тренерскому штабу по тактике сборной.

Ведущая программы "Профутбол" Александра Лобода довольна такой концовкой отбора и призывает поддержать наших героев на Евро.

Болельщики эмоционально реагировали на успех сборной Украины – отбор без поражений.

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией

blog_ava
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Теги
Евро-2020 Главное Сербия - Украина Украина Украина Статьи Андрей Шевченко Андрей Шевченко Сербия Сербия
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