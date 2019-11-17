"Второй матч под счастливой звездой", или О чем будут писать итальянские газеты: реакция соцсетей на Сербия – Украина

Сборная Украины вырвала ничью (2:2) против Сербии в последнем матче отбора к Евро-2020. "Футбол 24" собрал реакцию авторитетных болельщиков главной команды страны.

Украина дважды по ходу матча уступала Сербии, но каждый раз сравнивала счет. В первом тайме Роман Яремчук головой результативно замкнул подачу Виктора Цыганкова, а спасительный гол на третьей компенсированной минуте забил форвард "сине-желтых" Артем Беседин.

Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений

Национальная сборная завоевала путевку на Евро-2020 еще до выезда в Сербию, но важно было не проиграть в Белграде. Благодаря ничьей команда Андрея Шевченко сумела завершить квалификацию без единого поражения и гарантировать себе первую корзину при жеребьевке финальной части чемпионата Европы.

Видеоблоггер Роман Бебех отмечает фарт сборной Украины во втором матче подряд – решающий гол Эстонии мы забили также на последних секундах.

Другий матч збірної під щасливою зіркою!!!! Якщо воно йде, то нічого не зупинить. — Роман Бебех (@roman_bebekh) November 17, 2019

Бывший футболист, а ныне телеэксперт Евгений Левченко очень гордится национальной сборной и отмечает, что у нее появился свой стиль.

Журналист Евгений Зинченко благодарен команде за этот исторический отбор и радуется, что "сине-желтые" бьются до последних минут.

мені дуже дуже дуже подобається, що збірна ГРАЄ до останніх секунд і отримує за це нагороду це був історичний відбірний турнір, вдячний команді — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) November 17, 2019

Личный пресс-атташе главного тренера сборной Николай Васильков описал необычно спокойную атмосферу матча и выделил положительные и отрицательные аспекты игры. А в поздних голах он видит не везение, а заточенность футболистов на решение задачи.

Специалист по итальянскому футболу Юрий Шевченко уже знает, о чем завтра будет писать пресса на Апеннинах. Ждем новых слухов о Шеве в Милане?

Сборная Украины за 8 туров отбора к Евро-2020 не проиграла ни разу.



Милан за 12 туров чемпионата проиграл семь раз.



Ну вы поняли, о чем завтра снова будут писать итальянские газеты. pic.twitter.com/JrsdOFCh7a — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) November 17, 2019

Известный экс-журналист Владимир Мыленко никогда не видел сборной Украины, которая вырывает ничью в по сути товарищеском матче, поэтому соглашается, что у команды Шевченко есть что-то особенное.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился своими мыслями в видеоролике. Он призвал попросить прощения у игроков и тренеров сборной Украины за критику перед стартом квалификации.

Скаут Алекс Великих тезисно прошелся по игре сборной Украины в Белграде, назвав команду интересной и удачливой.

Популярный Youtube-блогер Андрей Колесник напоминает, что Сербия не взяла реванш за 0:5 во Львове даже у немотивированной Украины. А также отметил, что Андрею Ярмоленко пришлось тяжело на "чужой" позиции центрфорварда.

Сербия так и не взяла реванш даже у немотивированной Украины. Шевченко проходит сложную группу без единого поражения! — Андрей Колесник (@and_kolesnik) November 17, 2019

Ярмоленко сегодня играет роль, которую не играл ещё никогда! Это ровно в 2 раза сложнее, чем было против Португалии. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) November 17, 2019

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко имеет вопросы к тренерскому штабу по тактике сборной.

Ведущая программы "Профутбол" Александра Лобода довольна такой концовкой отбора и призывает поддержать наших героев на Евро.

Болельщики эмоционально реагировали на успех сборной Украины – отбор без поражений.

Сербія - Україна 2:2!!!

Ми вийшли на Євро-2020 з першого місця без жодної поразки!

Браво, Шева!!!!

Й щира подяка за самовідданість усім футболістам збірної! — Северин Підгірний (@Wind0fFreed0m) November 17, 2019

Сербія - Україна 2:2

Ми закінчили СУПЕР відбір на Євро-2020 без поразок!

Всіх вітаю! — Назар Приходько (@nazareye) November 17, 2019

ТААААК !!! ЗАБИЛИ ТА ЗРІВНЯЛИ НА ОСТАННІЙ ХВИЛИНІ ЦИМ НЕДОКАЦАПАМ 2:2 !!! КРЕМЛІВСЬКІ ПОСІПАКИ НЕ ЇДУТЬ НА ЄВРО. ДЯКУЮ ТОБІ, ЗБІРНО УКРАЇНИ

ДЯКУЮ, АНДРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ ! ДЯКУЮ, ХЛОПЦІ ! ВИ - НАЙКРАЩІ #СЕРБІЯ #УКРАЇНА #EURO2020 pic.twitter.com/rqsdKVwQHa — Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) November 17, 2019

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией