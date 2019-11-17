Сербия – Украина: команда Шевченко снова пропускает в игре отбора Евро-2020 – худший матч обороны за весь цикл

Сербия и Украина встречаются в последнем 8-м туре квалификации на Чемпионат Европы-2020. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Сербия – Украина на "Футбол 24", стартовал в 16:00 по киевскому времени. Команда Шевченко уже забронировала себе место на Евро-2020, а вот хозяевам нужно было чудо. Сербы квалифицировались бы на Чемпионат Европы только в том случае, если побеждали сами, а Португалия в параллельной игре не смогла обыграть Люксембург на выезде. Украинцы, к слову, выиграли все 4 своих матча против "белых орлов", в которых не пропустили ни одного гола (общая разница 10:0), но это их первый визит в Сербию – раньше играли или дома, или же на нейтральном поле. "Сине-желтым" нужно было как минимум не проиграть, чтобы точно занять место в первой корзине посева жеребьевки Евро-2020. Отмечаем многочисленные кадровые потери в сборной: Зинченко, Степаненко, Марлос и Мораес не могли сыграть. Миколенко и Коноплянка только восстановились.

Сербия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Шевченко сменил более 50% основы сравнению с четверговым матчем против Эстонии. Свои места в стартовом составе сохранили лишь Матвиенко, Сидорчук, Коваленко, Цыганков и Ярмоленко. При этом Виктор и Андрей поменяли позиции – динамовец вышел справа, вингер Вест Хэма сместился в центр, а единственный номинальный форвард Яремчук, как и с Португалией, закрывал левый фланг атаки. Сербия первой попала в ворота – Пятов справился с дальним ударом. А на 9-й минуте Тадич реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Матвиенко.

Сербия – Украина – видео голов

Ярмоленко не очень точно пробил издалека, а сербы простили гостей на 13-й. Очень легко прошли наши редуты, но у Митровича не удался удар с нескольких метров. Ярмоленко отобрал мяч на правом фланге и сам же завершал быструю атаку после не совсем удачного паса Коваленко – вратарь французского Реймса на месте. Невероятный момент упускаем на 23-й. Цыганков отдал за спины на Яремчука, которого сбивал Райкович. Шотландский судья дал продолжить игру, а Ярмоленко на добивании попал в штангу пустых ворот.

И снова проблемы на фланге Миколенко. Дважды подряд Матвиенко с партнерами бросаются и останавливают снаряд. Льяич пробивал издали – рядом со штангой. Слишком часто Украина позволяет прорывать левый фланг защиты. Трудно Миколенко без подстраховки, целенаправленно бьют сербы в эту нашу болевую точку. Спокойно сравняла счет наша сборная на 32-й минуте. Коваленко вовремя бросил Цыганкова по правому флангу, Виктор вырезал идеальный кросс на Яремчука через головы защитников. Роману нужно было просто попасть из пределов вратарской.

Неплохую комбинацию организовали нынешние и бывшие динамовцы на правом краю. Караваев и Ярмоленко довели до Цыганкова, а тот забросил на Миколенко. Виталий ворвался в штрафную сербов, но слишком сильно принял мяч на грудь. Успокоила команда Шевченко игру на своей половине, переведя ее в третью зону соперника. Теперь страдает Сербия, и особенно ее левый фланг. Тадич пытался обострить, обойдя 3-х украинцев, но партнеры подвели. В ответ "сине-желтые" через Караваева вывели мяч в атаку, которую завершал Яремчук – удар с линии штрафной из самого угла потянул Райкович. Португалия в параллельной игре повела в Люксембурге. Одни плохие новости за первый тайм для сербов, которые полностью потеряли контроль над игрой против Украины.

Ярмоленко и Цыганков продолжают терроризировать левый фланг сербов. Малиновский пробил с лета после подачи Андрея – не идет удар Руслана сегодня, прямо как в Аталанте. А вот и хозяева огрызнулись. Льяичу позволили пробить метров с 16-и. Классный сейв Пятова. Тот же Адем приложился издали, но это уже не очень опасно. Очень легко позволяем забить на 56-й. Провал на левом фланге в центре поля после неудачной попытки прессинга завершается быстрым ответом и пасом Тадича на дальнюю штангу. Караваев застрял, так что Митрович избежал офсайда и расстрелял Пятова. Худший матч для нашей обороны за весь цикл. Даже от Португалии мы не пропустили дважды за одну игру.

Опять прошла разрезная передача сербов, и только отчаянный подкат Матвиенко спас нас от очередного удара с нескольких метров. Коваленко не дают пробить в штрафной, блокируют и Караваева. Сербы собрались и откровенно перехватили инициативу после перерыва. На 72-й все те же герои хозяев организовали острый выпад. Тадич забросил на Митровича, Караваев снова задержался на последней линии офсайдной ловушки, но Пятов парировал удар в ближний угол. Подачу Миколенко замыкал Цыганков, у которого совсем не получился удар.