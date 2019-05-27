Бєсєдін прокоментував свій виклик до збірної України – на його місці міг опинитись Зозуля

Форвард Динамо Артем Бєсєдін відреагував на свій виклик до лав збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

"Я дуже радий виклику до збірної. Це мотивація ще більше працювати. Буду доводити, що виклик до збірної не випадковий.

Динамо в ЛЧ 2019/20: всі потенційні суперники у кваліфікації – найкращий і найгірший варіанти, російська загроза

Травма Мораєса не є приводом думати, що це шанс для мене. Про що мені думати. Я теж отримав пошкодження, завтра ще хтось травмується. Це життя. Ніколи нікого не підсиджував. Завжди все показував на футбольному полі. Жуніору можу тільки побажати якнайшвидшого одужання.

Що стосується мене та Зозулі, то є Андрій Миколайович Шевченко, який вирішує, кого викликати до збірної", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Гаряча дискусія Суркіса з тренером Динамо, нова форма "біло-синіх", емоції тренера Карпат – головні моменти 31 туру УПЛ