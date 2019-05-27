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Бєсєдін прокоментував свій виклик до збірної України – на його місці міг опинитись Зозуля

27 травня 22:15 863 Читать на русском
Бєсєдін прокоментував свій виклик до збірної України – на його місці міг опинитись Зозуля
Артем Бєсєдін / ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Артем Бєсєдін відреагував на свій виклик до лав збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

"Я дуже радий виклику до збірної. Це мотивація ще більше працювати. Буду доводити, що виклик до збірної не випадковий.

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Травма Мораєса не є приводом думати, що це шанс для мене. Про що мені думати. Я теж отримав пошкодження, завтра ще хтось травмується. Це життя. Ніколи нікого не підсиджував. Завжди все показував на футбольному полі. Жуніору можу тільки побажати якнайшвидшого одужання.

Що стосується мене та Зозулі, то є Андрій Миколайович Шевченко, який вирішує, кого викликати до збірної", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

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Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Україна Україна
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