Бєсєдін розпочав бігову роботу після серйозної травми

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував стан Франа Соля та Артема Бєсєдіна після операцій.

"Як скоро повернуться на поле форварди Артем Бєсєдін та Фран Соль? Артем уже вийшов на поле, у нього починається бігова робота. Франу поки ще рано. Я сподіваюся, що ми ще побачимо обох на полі у цьому сезоні", – передає слова Хацкевича прес-служба киян.

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Нагадаємо, що Соль травмував плече під час матчу чемпіонату України проти Десни, а Артем Бєсєдін отримав травму гомілкостопу ще в січні поточного року.

В поточному сезоні УПЛ Бєсєдін провів 8 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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