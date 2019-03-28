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Бєсєдін розпочав бігову роботу після серйозної травми

18:46 819 Читать на русском
Бєсєдін розпочав бігову роботу після серйозної травми
Артем Бєсєдін / ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував стан Франа Соля та Артема Бєсєдіна після операцій.

"Як скоро повернуться на поле форварди Артем Бєсєдін та Фран Соль? Артем уже вийшов на поле, у нього починається бігова робота. Франу поки ще рано. Я сподіваюся, що ми ще побачимо обох на полі у цьому сезоні", – передає слова Хацкевича прес-служба киян.

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Нагадаємо, що Соль травмував плече під час матчу чемпіонату України проти Десни, а Артем Бєсєдін отримав травму гомілкостопу ще в січні поточного року.

В поточному сезоні УПЛ Бєсєдін провів 8 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги
Фран Соль Фран Соль Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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