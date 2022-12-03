Нападающий "бело-синих" Артем Беседин попытается реанимировать свою карьеру в Суперлиге.

Форвард Динамо Артем Беседин близок к переходу в Сивасспор, сообщает Spor.haber7.com.

Ракицкий преждевременно покинул Адана Демирспор – контракт был рассчитан еще на полгода

По информации источника, турецкий клуб уже договорился с игроком о переходе. Теперь осталось получить согласие от Динамо. Если стороны придут к консенсусу, переход состоится в зимнее трансферное окно.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что турки хотят взять украинца в аренду (контракт с киевлянами действует до 31 декабря 2024 г.).

К слову, в текущем сезоне 26-летний футболист провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Сивасспор после 14-ти туров идет в турнирной таблице турецкой Суперлиги на 17-й строчке, имея в своем активе 11 очков.

Динамо завершило 2022 год разгромом Металлиста и догнало Шахтер в УПЛ – Цыганков забил роскошный гол