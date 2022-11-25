Сивасспор был одним из трех клубов, интересовавшихся 26-летним украинцем. Именно он, похоже, выиграл упорную борьбу за нападающего. Турки видят в лице Беседина усиление линии атаки и работают над его подписанием, сообщает Fanatik.

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Издание утверждает, что Сивасспор настроен оформить переход Беседина в ближайшее время – до завершения ЧМ-2022 в Катаре, финал которого запланирован на 18 декабря. Турки планируют арендовать форварда Динамо до конца текущего сезона.

В случае перехода перед Артемом будет стоять задача спасти команду от вылета, ведь Сивасспор занимает 17 место в турецкой Суперлиге, отставая от спасительной зоны на 2 очка.

Контракт Беседина с киевским клубом действует до конца 2024 года (данные Transfermarkt). В сезоне 2022/23 нападающий сыграл 19 матчей, отдал 1 ассист.

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