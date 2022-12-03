Нападник "біло-синіх" Артем Бєсєдін спробує реанімувати свою кар'єру у Суперлізі.

Форвард Динамо Артем Бєсєдін близький до переходу у Сівасспор, повідомляє Spor.haber7.com.

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За інформацією джерела, турецький клуб вже домовився з гравцем про перехід. Тепер залишилось отримати згоду від Динамо. Якщо сторони дійдуть консенсусу, перехід відбудеться у зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що турки хочуть взяти українця в оренду (контракт з киянами чинний до 31 грудня 2024 року).

До слова, у поточному сезоні 26-річний футболіст провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

Сівасспор після 14-ти турів йде у турнірній таблиці турецької Суперліги на 17-й сходинці, маючи у своєму активі 11 очок.

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