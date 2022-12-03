Экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий прекратил сотрудничество с одним из лидеров турецкой Суперлиги.

Украинский защитник Ярослав Ракицкий на своей странице в социальной сети Instagram объявил об уходе из Адана Демирспора.

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Контракт 33-летнего футболиста с турецкой командой действовал до 30 июня 2023 года, однако стороны решили разорвать сотрудничество.

"Спасибо, Адана, что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам! Наше сотрудничество прекращено", – написал Ярослав в соцсети.

Напомним, Ракицкий перешел в Адана Демирспор 23 июля 2022 года и провел за команду 9 матчей во всех турнирах (1 ассист и два удаления). Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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