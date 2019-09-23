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Беседин анонсировал выход Динамо из кризиса

08:20 57 Читати українською
Беседин анонсировал выход Динамо из кризиса
Беседин против Чеснакова / ФК Динамо

Форвард киевского Динамо Артем Беседин поделился впечатлениями от победы "бело-синих" над полтавской Ворсклой (5:0) в рамках 8-го тура Премьер-лиги.

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

"Нас должно было когда-нибудь прорвать. Я очень рад и поздравляю всех с победой. Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Очень хорошо, что мы реализовали большинство своих моментов. Конечно, всегда можно забить больше, но и так хорошо, что мы отличились достаточное количество раз. Через эту игру уже нужно готовиться к следующим матчам.

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Завтра будем восстанавливаться и забывать о сегодняшней победе. А пока радуемся тому, что удалось достичь столь уверенного счета. Эта победа была нам очень нужна. То, что отрабатываем на тренировках, что просили тренеры, то и сделали сегодня на футбольном поле, выполнив установку тренера, поэтому такой и результат.

Я попросил Гармаша оставить мне мяч, он так и сделал, а я ударил из точки в точку – как тренируем на занятиях, хорошо, что попал. Рад, что команда выиграла, что мне удалось отличиться. Главное – победа, повторюсь, она нам очень нужна в психологическом плане. Надеюсь, в дальнейшем мы больше не будем терять очки. Двигаемся дальше.

Тренеры говорят нам, куда бежать, где стоять – это все мы делаем на тренировках. На поле все зависит от нас, где-то импровизируем, где-то воплощаем в жизнь то, что наигрываем. Хорошо, что все получилось, поэтому и счет такой разгромный сегодня.

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Главное, что мы с каждым матчем, с каждой тренировкой все лучше и лучше понимаем друг друга – это самое главное на данном этапе. Уверен, что дальше все будет только улучшаться, будет меньше проблем в игровом плане и понимании. Главное, что все футболисты отдаются в игре, и каждый пытается понять, что нам доносит тренерский штаб.

Мы все делаем для того, чтобы этот период закончился как можно быстрее. Надеемся, что так и есть, с каждой игрой будем доказывать, что он уже позади", – цитирует нападающего официальный сайт клуба.

Напомним, что накануне подопечные Алексея Михайличенко разгромили Ворсклу в гостях. В активе Артема Беседина четвертый гол киевлян.

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