Беседин анонсировал выход Динамо из кризиса

Форвард киевского Динамо Артем Беседин поделился впечатлениями от победы "бело-синих" над полтавской Ворсклой (5:0) в рамках 8-го тура Премьер-лиги.

"Нас должно было когда-нибудь прорвать. Я очень рад и поздравляю всех с победой. Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Очень хорошо, что мы реализовали большинство своих моментов. Конечно, всегда можно забить больше, но и так хорошо, что мы отличились достаточное количество раз. Через эту игру уже нужно готовиться к следующим матчам.

Ворскла – Динамо – 0:5 – видео голов и обзор матча

Завтра будем восстанавливаться и забывать о сегодняшней победе. А пока радуемся тому, что удалось достичь столь уверенного счета. Эта победа была нам очень нужна. То, что отрабатываем на тренировках, что просили тренеры, то и сделали сегодня на футбольном поле, выполнив установку тренера, поэтому такой и результат.

Я попросил Гармаша оставить мне мяч, он так и сделал, а я ударил из точки в точку – как тренируем на занятиях, хорошо, что попал. Рад, что команда выиграла, что мне удалось отличиться. Главное – победа, повторюсь, она нам очень нужна в психологическом плане. Надеюсь, в дальнейшем мы больше не будем терять очки. Двигаемся дальше.

Тренеры говорят нам, куда бежать, где стоять – это все мы делаем на тренировках. На поле все зависит от нас, где-то импровизируем, где-то воплощаем в жизнь то, что наигрываем. Хорошо, что все получилось, поэтому и счет такой разгромный сегодня.

Ворскла – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главное, что мы с каждым матчем, с каждой тренировкой все лучше и лучше понимаем друг друга – это самое главное на данном этапе. Уверен, что дальше все будет только улучшаться, будет меньше проблем в игровом плане и понимании. Главное, что все футболисты отдаются в игре, и каждый пытается понять, что нам доносит тренерский штаб.

Мы все делаем для того, чтобы этот период закончился как можно быстрее. Надеемся, что так и есть, с каждой игрой будем доказывать, что он уже позади", – цитирует нападающего официальный сайт клуба.

Напомним, что накануне подопечные Алексея Михайличенко разгромили Ворсклу в гостях. В активе Артема Беседина четвертый гол киевлян.

Ворскла – Динамо: возвращение Цыганкова, "украинская" победа киевлян, потеря лидера и лучший матч при Михайличенко