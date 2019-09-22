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Ворскла – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

22 сентября 22:38 102 Читати українською
Ворскла – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от разгромной победы над Ворсклой (5:0).

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

"Мы очень серьезно готовились к этому матчу и постарались поскорее забыть поединок с Мальме. Трудно разделить значимость игр в чемпионате Украины и Лиге Европы – она ​​очень высока в обоих турнирах. Я рад, что нам удалось психологически подготовить ребят к этому поединку.

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То, что мы сегодня увидели на поле, наверное, многим понравилось, поскольку, на мой взгляд, была быстрая, интересная игра с обилием голов и хороших комбинаций. Самое главное, что мы и надежно сыграли в обороне, и смогли реализовать моменты, которые создали в атаке. А самое обидное, что мы потеряли двух игроков из-за травм – это очень плохо.

Насколько серьезные повреждения в Шепелева и Бурды? У Владимира мышечная травма, а по поводу Никиты очень хотел бы ошибаться, но, по-моему, у него все гораздо серьезнее – может быть проблема с коленом.

Почему в Полтаву не приехал Цитаишвили, который также вчера не попал в заявку на матч за молодежный состав? После матча с Мальме и Андриевский, и Цитаишвили тренировались вместе с нами и лишь в последний момент мы определились с 18-ю футболистами, которые поедут в Полтаву. Все это время они были в обойме основного состава", – цитирует Михайличенко официальный сайт клуба.

В активе "бело-синих" 11 очков (5 место). Ворскла осталась на 10-й позиции (7 баллов).

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Ворскла - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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