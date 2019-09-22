Ворскла – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от разгромной победы над Ворсклой (5:0).

"Мы очень серьезно готовились к этому матчу и постарались поскорее забыть поединок с Мальме. Трудно разделить значимость игр в чемпионате Украины и Лиге Европы – она ​​очень высока в обоих турнирах. Я рад, что нам удалось психологически подготовить ребят к этому поединку.

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То, что мы сегодня увидели на поле, наверное, многим понравилось, поскольку, на мой взгляд, была быстрая, интересная игра с обилием голов и хороших комбинаций. Самое главное, что мы и надежно сыграли в обороне, и смогли реализовать моменты, которые создали в атаке. А самое обидное, что мы потеряли двух игроков из-за травм – это очень плохо.

Насколько серьезные повреждения в Шепелева и Бурды? У Владимира мышечная травма, а по поводу Никиты очень хотел бы ошибаться, но, по-моему, у него все гораздо серьезнее – может быть проблема с коленом.

Почему в Полтаву не приехал Цитаишвили, который также вчера не попал в заявку на матч за молодежный состав? После матча с Мальме и Андриевский, и Цитаишвили тренировались вместе с нами и лишь в последний момент мы определились с 18-ю футболистами, которые поедут в Полтаву. Все это время они были в обойме основного состава", – цитирует Михайличенко официальный сайт клуба.

В активе "бело-синих" 11 очков (5 место). Ворскла осталась на 10-й позиции (7 баллов).

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